Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В России заблокировали сайт антивоенного издания "Резонанс"

Суд во Владимирской области по иску прокуратуры заблокировал в России сайт регионального антивоенного издания "Резонанс".

По какой причине ограничен доступ к сайту издания, не уточняется. Редактор "Резонанса" Данил Беляков пояснил владимирскому изданию "Довод", что блокировка связана с опубликованной на сайте инструкцией как избежать мобилизации.

Беляков покинул Россию в апреле после обыска по уголовному делу по статье о вандализме. По версии следствия редактор причастен к нанесению граффити антивоенного содержания. На момент проведения обыска изображение уже закрасили сотрудники коммунальных служб.

4 марта, после начала военного вторжения в Украину, президент России Владимир Путин подписал закон о так называемых фейках и дискредитации российской армии. Он устанавливает административную и уголовную ответственность за высказывания о войне, отличающиеся от официальной позиции российских властей.

Обвиняемым по уголовной статье за распространение ложной информации о российской армии грозит до 15 лет лишения свободы.

Больше новостей Радио Свобода:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Россия планирует большое наступление
Embed
Россия планирует большое наступление

No media source currently available

0:00 0:19:16 0:00

Россия планирует большое наступление

В том числе из Беларуси


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG