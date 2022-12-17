В России заблокировали сайт антивоенного издания "Резонанс"

Суд во Владимирской области по иску прокуратуры заблокировал в России сайт регионального антивоенного издания "Резонанс".

По какой причине ограничен доступ к сайту издания, не уточняется. Редактор "Резонанса" Данил Беляков пояснил владимирскому изданию "Довод", что блокировка связана с опубликованной на сайте инструкцией как избежать мобилизации.

Беляков покинул Россию в апреле после обыска по уголовному делу по статье о вандализме. По версии следствия редактор причастен к нанесению граффити антивоенного содержания. На момент проведения обыска изображение уже закрасили сотрудники коммунальных служб.

4 марта, после начала военного вторжения в Украину, президент России Владимир Путин подписал закон о так называемых фейках и дискредитации российской армии. Он устанавливает административную и уголовную ответственность за высказывания о войне, отличающиеся от официальной позиции российских властей.

Обвиняемым по уголовной статье за распространение ложной информации о российской армии грозит до 15 лет лишения свободы.

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