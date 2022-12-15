Начался суд по делу против художницы Александры Скочиленко

Суд в Санкт-Петербурге 15 декабря начал рассматривать дело художницы Александры Скочиленко. Ей предъявлено обвинение в распространении фейков о российской армии по мотивам ненависти или вражды.

Скочиленко находится в следственном изоляторе с 13 апреля. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное преследование связано с тем, что в конце марта художница заменила ценники в магазине на листовки с информацией о действиях российских военных в Мариуполе. Позднее на неё пожаловалась 72-летняя пенсионерка, заметившая листовки.

На первом заседании в Василеостровском районном суде прокурор зачитала фабулу обвинения, а адвокаты подоробно изложили, как их подзащитная к нему относится. После этого процесс отложили до 20 января будущего года, передаёт "Медиазона".

"Я полностью не признаю вину в том, что я распространяла заведомо ложную информацию", - сказала Александра Скочиленко в суде.

На заседание суда помимо журналистов и нескольких десятков слушателей пришли консулы Финляндии, Швеции, Германии и Норвегии. Также отмечается, что художницу завели в зал суда в наручниках, хотя неделю назад, как сообщали СМИ, министерство внутренних дел объявило о введении запрета надевать наручники на женщин и детей, а также на обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях. На это обратила внимание Русская служба "Би-би-си".

Под стражей у арестованной ухудшилось состояние здоровья из-за отсутствия подходящего ей питания.

В поддержку Александры Скочиленко выступали артисты, журналисты и общественные деятели. Она вошла в список ста влиятельных женщин года по версии "Би-би-си", составляемый корпорацией уже на протяжении десяти лет.