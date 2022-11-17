В России заблокировали сайты "Новой газеты" и портала Sakh.com

Роскомнадзор заблокировал сайты "Новой газеты", её проекта "Свободное пространство" и два домена сахалинского портала Sakh.com.

Во всех случаях ведомство сделало это без предупреждения и объявления причин. Позже Роскомнадзор объяснил "Интерфаксу" поводы для блокировки: заблокированные домены "Новой газеты" являются "зеркалами" сайта "Новой рассказ-газеты", заблокированного в июле 2022 года.

Представители "Новой газеты" и конструктора личной медиасферы "Свободное пространство" заявили, что продолжают работу и будут обжаловать блокировку в суде. В Sakh.com также сообщили, что работают над восстановлением доступа. В издании отметили, что новые домены добавлены в реестр Роскомнадзора задним числом – в то время они ещё не существовали.

Sakh.com уже блокировали в августе 2022 года. Как добавляет издание "7x7", весной Совет солдатских матерей и провоенный Народный фронт просили проверить портал на антироссийскую пропаганду, а журналистов – привлечь к ответственности за распространение фейков и критику руководителей России и армии.

После российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал как минимум семь тысяч сайтов – в том числе независимые СМИ, правозащитные организации и социальные сети. Для доступа к ним россияне используют VPN.