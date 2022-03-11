Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В России заблокированы сайты движений "Голос" и "За права человека"

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты объединения наблюдателей "Голос", движения "За права человека" и отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии. Обновленный реестр запрещенных сайтов опубликован на сайте "Роскомсвободы".

Также в реестр внесен сайт издания "Важные истории", ранее Министерство юстиции признало издателя "Важных историй" – латвийскую некоммерческую организацию IStories Fonds – "нежелательной организацией". Кроме того, в реестр попал сайт издания Colta, которое ранее приостановило работу из-за принятия закона об уголовной ответственности за фейки о российской армии.

  • С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, Настоящее Время, Крым.Реалии, Голос Америки, New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие.
  • Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу. Роскомнадзор также заблокировал Facebook и Twitter. Ограничена работа TikTok и Instagram.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Открыть гуманитарные коридоры
Embed
Открыть гуманитарные коридоры

No media source currently available

0:00 0:27:07 0:00

Без долларов в карманах

Война в Украине. События дня 9 марта


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG