В России заблокированы сайты движений "Голос" и "За права человека"

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты объединения наблюдателей "Голос", движения "За права человека" и отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии. Обновленный реестр запрещенных сайтов опубликован на сайте "Роскомсвободы".

Также в реестр внесен сайт издания "Важные истории", ранее Министерство юстиции признало издателя "Важных историй" – латвийскую некоммерческую организацию IStories Fonds – "нежелательной организацией". Кроме того, в реестр попал сайт издания Colta, которое ранее приостановило работу из-за принятия закона об уголовной ответственности за фейки о российской армии.