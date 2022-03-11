В России заблокированы сайты движений "Голос" и "За права человека"

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты объединения наблюдателей "Голос", движения "За права человека" и отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии. Обновленный реестр запрещенных сайтов опубликован на сайте "Роскомсвободы".
Также в реестр внесен сайт издания "Важные истории", ранее Министерство юстиции признало издателя "Важных историй" – латвийскую некоммерческую организацию IStories Fonds – "нежелательной организацией". Кроме того, в реестр попал сайт издания Colta, которое ранее приостановило работу из-за принятия закона об уголовной ответственности за фейки о российской армии.
- С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, Настоящее Время, Крым.Реалии, Голос Америки, New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие.
- Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу. Роскомнадзор также заблокировал Facebook и Twitter. Ограничена работа TikTok и Instagram.
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