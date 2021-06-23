В Бурятии на две недели отменены рабочие дни из-за пандемии

Власти Бурятии ввели режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля. На это время остановить работу должны будут все предприятия, кроме жизненно-необходимых. Это сделано для того, чтобы снизить заражаемость коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает республиканская газета "Буряад унэн".

С июня в России отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. Ряд регионов вновь ужесточает карантинные меры, чтобы замедлить или остановить распространение болезни. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 до 19 июня. Однако двухнедельный локдаун власти Бурятии вводят первыми после начала третьей волны пандемии.

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В ноябре 2020 года Бурятия стала одним из первых регионов, где была остановлена работа ресторанов, торговых центров и других предприятий сферы услуг и развлечений. Избыточная смертность в республике выросла почти на 30 процентов в 2020 году и составила больше 1200 человек.

Согласно официальной статистике, от пандемии в регионе умерли 1071 человек. Выявлены 42 177 заболевших. Оперативный штаб отмечает, что эпидемиологическая обстановка в Бурятии ухудшается пятую неделю подряд.