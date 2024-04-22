В России заочно осудили на шесть лет колонии пресс-секретаря Meta

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии пресс-секретаря американской корпорации Meta Энди Стоуна. Его признали виновным по статье о публичном оправдании терроризма, сообщает, в частности, ТАСС.

Обвинение требовало назначить Стоуну максимальное наказание по данной статье - семь лет лишения свободы. Адвокат просила оправдать её подзащитного. По словам юриста, экспертиза установила, что высказывание Стоуна не направлено против российской армии. Адвокат также уточнила, что Стоун является гражданином другого государства. По её словам, защита обжалует приговор.

Пресс-секретаря Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, МВД России осенью объявило в международный розыск.

В марте 2022 года — вскоре после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину – Meta заявила, что изменяет свою политику модерации и не будет блокировать призывы украинских пользователей к силовому сопротивлению российским войскам, в том числе посты, призывающие к "смерти российских захватчиков". О решении объявил Стоун, как пресс-секретарь.

"Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например "смерть российским захватчикам". Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России", – заявил он.