МВД России заочно арестовало пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

В России объявили в розыск и заочно арестовали пресс-секретаря компании Meta - владелицы социальных сетей Facebook и Instagram. Розыскную карточку Энди Стоуна опубликовала "Медиазона". По данным издания, Стоуна заочно преследуют по статье о содействии терроризму.

Издание уточняет, что 11 марта 2022 года Следственный комитет возбудил против Meta уголовное дело по этой статье - из-за решения компании не блокировать украинских пользователей за посты, призывающие к "смерти российских захватчиков". О решении объявил именно Стоун, как пресс-секретарь.

"Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например "смерть российским захватчикам". Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России", - заявил он.

Компания Meta в конце марта 2022 года была признана в России экстремистской, её деятельность запрещена. Она также включена в российский список организаций, причастных к экстремизму или терроризму, который ведёт Росфинмониторинг. Соцсети Facebook и Instagram были заблокированы вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Однако российские клиенты продолжают пользоваться этими сетями при помощи анонимизаторов VPN.

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