Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

МВД России заочно арестовало пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

В России объявили в розыск и заочно арестовали пресс-секретаря компании Meta - владелицы социальных сетей Facebook и Instagram. Розыскную карточку Энди Стоуна опубликовала "Медиазона". По данным издания, Стоуна заочно преследуют по статье о содействии терроризму.

Издание уточняет, что 11 марта 2022 года Следственный комитет возбудил против Meta уголовное дело по этой статье - из-за решения компании не блокировать украинских пользователей за посты, призывающие к "смерти российских захватчиков". О решении объявил именно Стоун, как пресс-секретарь.

"Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например "смерть российским захватчикам". Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России", - заявил он.

  • Компания Meta в конце марта 2022 года была признана в России экстремистской, её деятельность запрещена. Она также включена в российский список организаций, причастных к экстремизму или терроризму, который ведёт Росфинмониторинг. Соцсети Facebook и Instagram были заблокированы вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Однако российские клиенты продолжают пользоваться этими сетями при помощи анонимизаторов VPN.

Больше новостей Радио Свобода:

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG