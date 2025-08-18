Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность немецкого фонда "Память, ответственность и будущее", сохраняющего память о преступлениях нацизма и их жертвах, и выплачивающего компенсации жертвам нацистского режима в Германии.

Организация выплачивала компенсации бывшим узникам концлагерей и гетто, жителям оккупированных территорий, отправленных в Рейх на принудительные работы, занимается историческими проектами и защитой прав человека.

К середине 2000-х только в России фонд выплатил компенсации 200 тысячам россиян. В 2024 он прекратил финансирование программы в России, а в 2025 году попечительский совет фонда приостановил членство российского и белорусского представителей в попечительском совете организации, это вызвало резкую реакцию правительств обеих стран.

В Генпрокуратуре заявили, что немецкой фонд занял "политически ангажированную антироссийскую позицию, распространяя призывы к поддержке Украины и организуя сбор пожертвований". Организацию обвинили в деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России, "усиление военного противостояния", радикализацию общества и "культивирование русофобии".

Немецкий фонд учреждён правительством и представителями бизнеса. В 2024 году в России был принят закон, позволяющий признавать нежелательными в стране не только частные НКО, но и организации, учредителями или участниками которых значатся государственные органы других стран.

В фонде запрет на момент публикации новости не комментировали.