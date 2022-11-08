В России запретили военно-техническое сотрудничество с 74 организациями

Правительство России запретило российским компаниям сделки военно-технического характера с 74 организациями из "недружественных стран". Большинство этих государств ограничили подобные сделки с Россией ещё в феврале – в ответ на её вторжение в Украину.
Согласно постановлению, в список организаций, с которыми теперь ограничено военно-техническое сотрудничество России, включены компании из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США.
Семь из этих стран входят в Евросоюз. В ответ на российское вторжение в Украину страны ЕС ввели санкции, согласно которым в Россию запрещается поставлять "товары и технологии, которые могут способствовать военно-техническому совершенствованию России или развитию её сектора обороны и безопасности".
Подобные ограничения ввели Великобритания, Канада и США. Также США накладывают санкции на государства, которые сотрудничают с Россией в военно-технической сфере, – в частности, на Иран за поставку беспилотников. Россия отрицает использование иранских дронов. Иран признаёт поставки, утверждая, что отправлял беспилотники до войны.
- Российские власти признали недружественными более 60 государств за введение или поддержку ими санкций в ответ на вторжение России в Украину. В этот список входят в том числе страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада и Япония.
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