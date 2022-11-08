В России запретили военно-техническое сотрудничество с 74 организациями

Правительство России запретило российским компаниям сделки военно-технического характера с 74 организациями из "недружественных стран". Большинство этих государств ограничили подобные сделки с Россией ещё в феврале – в ответ на её вторжение в Украину.

Согласно постановлению, в список организаций, с которыми теперь ограничено военно-техническое сотрудничество России, включены компании из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США.

Семь из этих стран входят в Евросоюз. В ответ на российское вторжение в Украину страны ЕС ввели санкции, согласно которым в Россию запрещается поставлять "товары и технологии, которые могут способствовать военно-техническому совершенствованию России или развитию её сектора обороны и безопасности".

Подобные ограничения ввели Великобритания, Канада и США. Также США накладывают санкции на государства, которые сотрудничают с Россией в военно-технической сфере, – в частности, на Иран за поставку беспилотников. Россия отрицает использование иранских дронов. Иран признаёт поставки, утверждая, что отправлял беспилотники до войны.