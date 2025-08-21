В России женщину впервые назначили капитаном атомного ледокола

В России капитаном атомного ледокола впервые назначили женщину. Раньше Марина Старовойтова занимала должность первого помощника капитана. Об этом сообщила в среду пресс-служба "Росатома".

Старовойтова — бывший учитель литературы в сельской школе, говорится в пресс-релизе. Она пришла во флот в 2005 году, позже заочно окончила Государственный университет морского и речного флота. В 2019 году её распределили на ледоход "Ямал", который она приняла в качестве капитана.

Атомный ледокол "Ямал" спущен на воду в 1989 году под названием "Октябрьская революция". Двигатели судна питаются двумя ядерными реакторами общей мощность 342 МВт.

Экипаж — 145 человек. В 2020 году срок службы ледокола был продлён с 2022 до 2028 года.