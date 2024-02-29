В российских госорганах появились политруки

В российских госорганах начали появляться политруки – заместители руководителя по общественно-политической работе. Это выяснили "Медуза" и "Важные истории" для проекта Kremlin Leaks.

Среди документов, утёкших из администрации президента России, журналисты обнаружили указ Владимира Путина, согласно которому в федеральных госорганах официально вводится должность заместителя руководителя по общественно-политической работе. Указ подписан в феврале 2023 года и имеет гриф "для служебного пользования".

Собеседник журналистов, участвующий в правительственных совещаниях подтвердил, что политруки уже начали свою работу в нескольких ведомствах. По его словам, они рассказывают чиновникам, что "нужно говорить" о войне и внутренней политике.

Источники изданий в Минсельхозе, Минфине и фельдъегерской службе сообщили, что у них политруков пока нет. На сайте Роснедр журналисты обнаружили рекомендации "по организации и проведению общественно-политической работы". Согласно документу, в ведомстве проведут комплекс "воспитательных мероприятий" с чиновниками, чтобы "укрепить их патриотизм".

В ходе таких бесед работников Роснедр должны "оперативно информировать" о военно-политической обстановке в стране и в мире, а также просвещать об истории России, этапах её международной политики и становлении российской государственности.

"Коммерсантъ" ещё в апреле 2022 года писал о планах власти восстановить советский институт политруков. Среди причин назывались "проблемы с лояльностью к действующему курсу власти", возникшие в ведомствах ещё до нападения на Украину.