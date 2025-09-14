В российских регионах завершились выборы губернаторов и депутатов

В России завершились трёхдневные выборы, проходившие с 12 по 14 сентября в 81 регионе, включая аннексированные территории. Прямым голосованием избрали 20 губернаторов, депутатов 11 заксобраний, а также около 46 тысяч муниципальных депутатов.

Предварительные данные показывают, что вторых туров не ожидается — в большинстве регионов побеждают действующие главы с результатами свыше 70%. Среди лидеров — Александр Хинштейн в Курской области (86,9%), Евгений Солнцев в Оренбургской (83,9%), Денис Махонин в Пермском крае (70,2%), Владимир Солодов на Камчатке (63,1%), Мария Костюк в ЕАО (83%).

"Единая Россия" удерживает лидерство на выборах в региональные парламенты, набирая свыше 50–60% голосов.

По данным Центризбиркома, в общей сложности проголосовали более 16 миллионов человек, из них около полутора миллионов — дистанционно. Онлайн-голосование применялось в 24 регионах.

В ходе кампании зафиксированы масштабные кибератаки на портал ЦИК — около 290 тысяч и на систему дистанционного электронного голосования — свыше 300 тысяч. Из-за сбоя зарегистрированные наблюдатели лишились возможности сверять данные о явке избирателей и получать информацию о подсчёте поданных голосов там, где голосование уже закончилось.

Также поступали сообщения об угрозах терактов с использованием дронов, возбуждены несколько уголовных дел, сообщает МВД.

ЦИК и МВД заявили, что серьёзных нарушений, способных повлиять на результаты, не выявлено. При этом из регионов поступали сообщения о массовых фальсификациях в ходе голосования.

Наблюдатели обращают внимание, что особенностью кампании стал почти полный контроль власти над составом кандидатов, что сдержало появление реальных альтернатив и конкуренции. Политологи называют такую модель имитационной процедурой выборов, когда исход заранее предсказуем.