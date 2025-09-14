Кандидат в губернаторы Краснодарского края: "У нас выборы просто рисуют"

Кандидат в губернаторы Краснодарского края от КПРФ Александр Сафронов потребовал от первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко и главы ЦИК России Эллы Памфиловой вмешаться в ситуацию в регионе, где проходят губернаторские выборы. Сафронов заявил о массовых фальсификациях в ходе голосования, остановить которые может, как он уверен, только федеральный центр.

В видеообращении к Панфиловой и Кириенко Сафронов рассказал, что на ряде избирательных участков данные о явке существенно завышаются и не соответствуют реальному ходу голосования. Вопреки закону, ознакомиться со списками избирателей зачастую не удаётся не только наблюдателям, но и даже самим членам участковых комиссий. Более того, ограничения касаются и представителей вышестоящих территориальных комиссий, которые пытаются проверить ход голосования.

Там, где всё же удаётся сверить данные, выявляются значительные расхождения. Так, по словам Сафронова, на участке № 0904 после вмешательства члена территориальной комиссии книги избирателей были открыты. Проверка показала: по итогам первого дня голосования комиссия зафиксировала более 800 выданных бюллетеней, однако подписей избирателей оказалось кратно меньше.

"Я убедительно прошу вас вмешаться в ситуацию и остановить фальсификаторов избирательного процесса ... Если даже членам избирательных комиссий не дают знакомиться со списком избирателей в нарушение закона, если даже членам территориальных избирательных комиссий не дают посмотреть списки, то других инструментов воспрепятствовать фальсификации нет. У нас выборы просто рисуют", - заявил Сафронов.

В рамках "Единого дня голосования" с 12 по 14 сентября выборы разных уровней проходят в 81 регионе Российской Федерации. В 20 регионах прямым голосованием избирают губернаторов. Еще в одном регионе - в Ненецком автономном округе - глава избирается законодательным органом по представлению президента. В 11 регионах проходят выборы депутатов законодательных органов, в 25 регионах - выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров.

Принятые в последние годы в России репрессивные законы сделали практически невозможными независимое наблюдение за ходом избирательных кампаний, голосования и подсчёта избирательных бюллетеней и фиксацию нарушений. Движение за защиту прав избирателей "Голос" признано в России "нежелательной организацией", его руководители и активисты либо уехали из страны, либо оказались за решёткой. Аналитики указывают, что использование электронного голосования в России из-за его непрозрачности приводило к очевидным манипуляциям итогами выборов в пользу провластных кандидатов.