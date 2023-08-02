В российское посольство в Молдове врезался автомобиль

В ворота российского посольства в Кишинёве врезался автомобиль. Никто не пострадал, водителя задержали.

По информации молдавской полиции, сообщение о ДТП поступило рано утром. Водитель уехал с места аварии, а когда полицейские его догнали, отказался останавливаться, и по пути повредил ещё два автомобиля. Задержать его удалось только у города Страшены, который находится в 20 километрах от российского посольства. О мотивах водителя не сообщается.

В посольстве России сказали ТАСС, что пока осматривают пострадавшие ворота, случившееся прокомментируют позже.