В российское посольство в Молдове врезался автомобиль

В ворота российского посольства в Кишинёве врезался автомобиль. Никто не пострадал, водителя задержали.
По информации молдавской полиции, сообщение о ДТП поступило рано утром. Водитель уехал с места аварии, а когда полицейские его догнали, отказался останавливаться, и по пути повредил ещё два автомобиля. Задержать его удалось только у города Страшены, который находится в 20 километрах от российского посольства. О мотивах водителя не сообщается.
В посольстве России сказали ТАСС, что пока осматривают пострадавшие ворота, случившееся прокомментируют позже.
- В октябре 2022 года российское посольство в Кишинёве уже подвергалось атаке. Тогда представительство забросали петардами, а на ограждение нанесли оскорбительные надписи. Никто не пострадал, здание получило повреждения. Обвинённого в акции арестовали на трое суток.
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