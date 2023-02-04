В Ростове-на-Дону двух жителей осудили за поджог машины с буквой Z

В Ростове-на-дону за поджог личного автомобиля полицейского с буквой Z на заднем стекле осуждены два местных жителя – 24-летний Олег Денисов и 22-летняя Ирина Кузнецова. Их приговорили почти к трём годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает Кавказ.Реалии.

По данным следствия, Денисов и Кузнецова подожгли машину в июле 2022 года. Автомобиль был "полностью уничтожен", ущерб превысил 700 тысяч рублей, утверждает прокуратура. По статье за умышленное уничтожение чужого имущества Денисову и Кузнецовой грозило до пяти лет колонии.

СМИ стало известно о поджоге автомобиля полицейского с буквой Z в середине августа, когда МВД отчиталось о задержании подозреваемых. Ведомство заявляло, что молодые люди действовали по заказу из некоего телеграм-канала, который управлялся с территории Украины. В публикации ростовской прокуратуры о вынесенном приговоре так называемый украинский след не упоминается.

МВД также заявляло, что у задержанных за поджог нашли револьвер с патронами, но за это, согласно официальной информации, Денисову и Кузнецовой обвинения в итоге предъявлены не были.

Буквы Z и V после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины в 2022 году стали неофициальным символом поддержки российской армии.

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