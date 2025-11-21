Ссылки для упрощенного доступа

В Ростовской области из-за атаки дронов бесточены сотни домов

Работа сил ПВО в Ростове-на-Дону, иллюстративное фото
В ночь на 21 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край, Ростовскую и Астраханскую области.

Девять беспилотников сбиты над Краснодарским краем, отчитались в Минобороны, при этом атака продолжалась все утро. Двое жителей региона госпитализированы с ранениями.

Повреждены семь частных домов, занятия в школах и детских садах отменили до снятия режима беспилотной опасности, заявил глава Славянского района Роман Синяговский. Под атаку попал и Красноармейский район, там повредило два дома, обошлось без пострадавших.

В полночь более 200 домов в Чертковском районе Ростовской области остались без электричества из-за повреждения беспилотниками опоры линии электропередач, возник пожар. О пострадавших не сообщается. Губернатор Юрий Слюсарь утверждает, что к утру электричество восстановили.

Еще восемь дронов зафиксировали над Астраханской областью, однако о последствиях пока ничего не известно.

