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В Ростовской области после атаки дронов без света остались сотни человек

Подготовка украинского беспилотника к старту, архивное фото
Подготовка украинского беспилотника к старту, архивное фото

Украина в ночь на 6 августа нанесла удар дронами по территории России. В Ростовской области беспилотники второй раз за сутки атаковали станцию Тацинская на Северо-Кавказской железной дороге.

В результате ударов по региону более 200 человек остались без света, нарушено водоснабжение, три семьи были эвакуированы из-за возгорания травы, перекрыто движение одной из дорог в месте падения дрона, сообщает редакция Кавказ.Реалии. Военные утверждают, что сбили над регионом 16 беспилотников.

По утверждению министерства обороны, всего за ночь ПВО перехватили 51 украинский беспилотник над четырьмя регионами и аннексированным Крымом. Сколько дронов не было перехвачено — не уточняется, ВСУ атаку не комментировали.

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