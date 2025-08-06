В Ростовской области после атаки дронов без света остались сотни человек

Украина в ночь на 6 августа нанесла удар дронами по территории России. В Ростовской области беспилотники второй раз за сутки атаковали станцию Тацинская на Северо-Кавказской железной дороге.

В результате ударов по региону более 200 человек остались без света, нарушено водоснабжение, три семьи были эвакуированы из-за возгорания травы, перекрыто движение одной из дорог в месте падения дрона, сообщает редакция Кавказ.Реалии. Военные утверждают, что сбили над регионом 16 беспилотников.

По утверждению министерства обороны, всего за ночь ПВО перехватили 51 украинский беспилотник над четырьмя регионами и аннексированным Крымом. Сколько дронов не было перехвачено — не уточняется, ВСУ атаку не комментировали.