Россия ночью нанесла удар по Киеву, Харькову и Павлограду. В атаке участвовали 78 дронов, в том числе восемь с реактивными двигателями, сообщили воздушные силы Украинской армии.

В Харькове пострадали три человека, передаёт Украинская служба Радио Свобода со ссылкой на местные власти. В Днепропетровской области ранены два человека, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, удару подвергся город Павлоград. Повреждена железнодорожная инфраструктура. В Киеве в результате атаки повреждение получил многоэтажный жилой дом.

Всего зафиксированы попадания 27 дронов в 7 местах, говорится в сообщении ВСУ. 51 беспилотник был сбит, упал сам или подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, утверждают военные. Москва удар не комментировала.