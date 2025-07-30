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Россия ночью нанесла удар по Киеву, Харькову и Павлограду

Работа ПВО в Павлограде, архивная фотография
Работа ПВО в Павлограде, архивная фотография

Россия ночью нанесла удар по Киеву, Харькову и Павлограду. В атаке участвовали 78 дронов, в том числе восемь с реактивными двигателями, сообщили воздушные силы Украинской армии.

В Харькове пострадали три человека, передаёт Украинская служба Радио Свобода со ссылкой на местные власти. В Днепропетровской области ранены два человека, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, удару подвергся город Павлоград. Повреждена железнодорожная инфраструктура. В Киеве в результате атаки повреждение получил многоэтажный жилой дом.

Всего зафиксированы попадания 27 дронов в 7 местах, говорится в сообщении ВСУ. 51 беспилотник был сбит, упал сам или подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, утверждают военные. Москва удар не комментировала.

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Удары по Харькову и Одессе
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Удары по Харькову и Одессе

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Удары по Харькову и Одессе

Десятки пострадавших


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