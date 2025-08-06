Россия нанесла удары дронами по нескольким регионам Украины

Россия в ночь на 6 августа нанесла удар дронами по четырём регионам Украины. Российские источники сообщают об атаках на Одесскую, Николаевскую, Полтавскую и Черниговскую области.

В Одесской области была атакована газокомпрессорная станция "Орловка" на границе с Румынией, утверждает российский телеграм-канал "Военный обозреватель". Украина этого не подтверждала.

Воздушные силы ВСУ сообщили об участии в налёте 45 российских дронов. 9 из них смогли достичь целей, следует из отчёта военных. Попадания зафиксированы в трёх неназванных локациях.

Кроме того, утром под бомбовый удар в Запорожской области попала база отдыха, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины. Два человека погибли, 12 ранены, среди них — четверо детей, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.