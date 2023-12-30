В ряде городов России прошли пикеты в поддержку политзаключённых

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске активисты в субботу вышли на традиционные одиночные пикеты, чтоб поддержать политзаключённых и экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Издание RusNews опубликовало видео с акций, отмечает Сибирь.Реалии.

Активистка из города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края встала в одиночный пикет на площади Володарского в поддержку Фургала.

Участница пикета в Хабаровске высказалась по поводу предостережений, которые полиция предъявляет активистам. "Вот что подразумевается под предостережением? У меня вторая группа инвалидности... Что я могу нарушить? Стаканчик [бросить]? Микрофон включить? У меня очень много [предостережений], я считаю их филькиной грамотой. Я без оружия, я не жгу баллоны... Я прихожу в разрешенное место, чтобы поддержать Фургала, наших земляков!", – сказала активистка.

В Новосибирске жители провели пикеты, чтобы поддержать журналистку Марию Пономаренко, Сергея Фургала, депутата горсовета Томска и экс-координатора штаба Алексея Навального Ксению Фадееву. В пятницу суд в Томске приговорили её к 9 годам колонии по уголовным статьям об организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

"В наступающем году хочу, чтобы все россияне узнали, кто истинный враг народа, кто законы антинародные принимает", – сказал один из участников протестной акции в Новосибирске.

О задержаниях на субботних акциях не сообщается.

Против журналистки Марии Пономаренко недавно возбудили новое уголовное дело. Ранее её приговорили к шести годам колонии по статье о "фейках" о российской армии.

В июле 2020 года экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали вместе с его бывшим бизнес-партнером Николаем Мистрюковым по обвинению в покушении на убийство у убийства предпринимателей в начале 2000-х. Свою вину бывший чиновник не признал и назвал свое преследование политически мотивированным. 15 ноября Московский областной суд утвердил обвинительный приговор экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу, приговоренного к 22 годам строгого режима.

По мнению одного из адвокатов ксении Фадеевой, в ходе процесса над ней был "грубейшим образом нарушен" принцип состязательности, а стороне защиты дали лишь четыре дня на ознакомление с материалами обвинения.

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