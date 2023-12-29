В Томске Ксения Фадеева, сторонница Навального, получила 9 лет колонии

В Томске активистку Ксению Фадееву - экс-координатора штаба Алексея Навального и депутата городской Думы - приговорили к 9 годам колонии. Приговор вынес в пятницу судья Советского районного суда Дмитрий Худяков. Защита будет обжаловать решение в вышестоящем суде, говорится в телеграм-канале группы поддержки Фадеевой.

"Незаконным, необоснованным и несправедливым" назвал приговор адвокат Семён Воднев. "Процесс ничего общего с правосудием не имеет. Последнюю неделю над нами фактически издевались, защита была ограничена в стадии представления доказательств", - приводит слова Воднева медиа-ресурс "Говорит НеМосква". Адвокат пояснил, что обвинение представляло свои доказательства несколько месяцев, а защите дали на это всего четыре дня.

Днём ранее, 28 декабря, обвинение просило назначить Фадеевой 10,5 лет лишения свободы.

Ксению Фадееву признали виновной по уголовным статья об организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Дело рассматривали при закрытых дверях, отмечает "Медиазона".

Группа поддержки томского политика указывала и на "ускоренное рассмотрение" дела Фадеевой. "Суд гонит вперед, и при этом защите отказывают в ходатайствах о допросе даже явившихся в суд лиц! Такое вообще делать нельзя. Суд раздражает, что Ксению положительно характеризуют жители города. Практику издеваться над подсудимой судья Худяков, похоже, подсмотрел в деле Саши Скочиленко", - отмечали сторонники депутата.

27 декабря сообщалось, что в Советский районный суд Томска, где проходят заседания по делу активистки, пришлось вызвать скорую помощь. Плохо почувствовали себя сама Фадеева, а также её защитник. В этой связи отмечалось, что по настоянию судьи заседания длятся по 12 часов, а самой подсудимой не дают есть и отдыхать.

О задержании Ксении Фадеевой стало известно в декабре 2021 года. Сначала ей избрали запрет определенных действий, затем отправили под домашний арест. В ноябре оппозиционного политика перевели в СИЗО. Она якобы нарушила один из наложенных на неё запретов. Тогда же судья Худяков перевёл процесс по делу Фадеевой, начавшийся в середине августа, в закрытый режим.

Экс-глава сети штабов Навального Леонид Волков говорил, что после ареста в Уфе активистки Лилии Чанышевой он предложил Фадеевой уехать, но та осталась в России: "Ксения наотрез отказалась: она мне писала, что ей страшно, но она же депутат, у нее избиратели, у неё округ, у неё ответственность - она не может уехать от своих избирателей и своей работы в городской Думе Томска".