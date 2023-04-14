Депутаты обвинили директора ГМИИ в оскорблении Сталина

Депутаты Государственной думы России от КПРФ написали коллективное обращение на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Они требуют возбудить проверку в отношении нового директора Государственного музея изобразительных искусств Елизаветы Лихачёвой. В её интервью телеканалу RTVI депутаты усмотрели оскорбления Иосифа Сталина. Текст обращения опубликовало издание Sota.

Интервью Елизаветы Лихачёвой RTVI вышло в эфир 23 марта. В нём Лихачёва, в частности, заявляла: "Сталин сдох. Проехали. Он для нас предмет поп-культуры, как Микки Маус. Каждый раз, когда людей надо отвлечь от чего-то серьёзного, важного, достаётся Сталин".

Обращение подписали три депутата: Денис Парфёнов, Сергей Обухов и Михаил Матвеев. Они просят возбудить проверку по статьям о хулиганстве и реабилитации нацизма, а на время проверки отстранить Лихачёву от должности.

"Оскорбляя И.В.Сталина Лихачева очевидно исполняет заказ определенных реваншистских сил на искажение истории и нивелирование роли российского народа в победе над фашизмом", - сказано в заявлении (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Позже к обращению присоединилась и депутат Госдумы Нина Останина. Она написала обращение по поводу Лихачёвой генеральному прокурору России Игорю Краснову.

Елизавета Лихачёва прокомментировала обращения депутатов: "Если Генпрокуратуре заняться нечем, пусть проверяют мои высказывания. Меня могут уволить, наверное, могут не уволить. Чёрт его знает, не знаю, даже думать об этом не хочу, мне некогда, честно говоря, потому что у меня работы вагон и маленькая тележка".

Свою личную позицию в отношении фигуры Сталина Лихачёва заявила в интервью RTVI в ответ на вопрос журналистов, почему в её прошлом кабинете висел "портрет Сталина". Она объяснила, что фотография исторического интерьера станции московского метро "Таганская" была подарена ей сотрудниками. До 1950-х годов вестибюль действительно был украшен статуей Сталина. Лихачёва всю жизнь живёт рядом с "Таганской". Она сказала, что относится к этому фото как свидетельству ушедшей эпохи.

Елизавета Лихачёва была назначена директором ГМИИ имени Пушкина - одного из главных российских художественных музеев, - в конце марта, после того, как Министерство культуры не продлило контракт с предыдущим директором Мариной Лошак. Ранее она занимала пост директора московского Музея архитектуры имени Щусева.

Другие новости Радио Свобода: