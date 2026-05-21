В Самарской области после атаки загорелся Сызранский НПЗ

Власти Самарской области сообщили в четверг об атаке украинских беспилотников на Сызрань. Губернатор региона Вячеслав Федорищев написал в соцсетях о двух погибших и нескольких пострадавших.

Федорищев не уточнил, какие объекты в Сызрани были атакованы. Украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ пишут о пожаре, возникшем на Сызранском НПЗ. Кроме того, как утверждает Supernova+, в результате работы российской ПВО загорелся частный дом.

Сызранский НПЗ входит в Самарскую группу нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти". Проектная мощность первичной переработки составляет 8,5 млн тонн в год. Завод выпускает бензины и дизтопливо, судовое топливо, сжиженный газ и битум. Украинская армия ранее уже несколько раз атаковала это предприятие, отмечает телеканал Настоящее время.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что над пятью районами региона "уничтожено более трех десятков БПЛА". В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве после "падения обломков" дрона возникло два лесных пожара, возгорания, как отмечается, уже ликвидированы.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 21 мая силы ПВО уничтожили или перехватили 121 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, а также Калмыкией, аннексированным Крымом и акваторией Каспийского моря.