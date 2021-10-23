В Санкт-Петербурге и Туве введён локдаун с 30 октября по 7 ноября

Власти Санкт-Петербурга ввели карантинные ограничения на время нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября. В городе будут закрыты кафе и рестораны, непродовольственные магазины, государственные услуги нельзя будет получить очно. Распоряжение подписано губернатором города Александром Бегловым.

Не менее 70 процентов сотрудников государственных образовательных учреждений будут переведены на дистанционную работу. Заселиться в гостиницу можно будет только вакцинированным или имеющим справку о невозможности вакцинации по медицинским причинам.

О новых мерах против пандемии коронавируса объявил в субботу ещё один регион — Тува. Там будут закрыты предприятия сферы услуг, музеи и храмы. Кроме того, туристам нельзя будет заселиться в гостиницы. В Кызыле будет остановлена работа общественного транспорта.