В Санкт-Петербурге проходят обыски по делу о "телефонном терроризме"

В Санкт-Петербурге утром пришли с обысками в квартиры журналистки издания Sota Виктории Арефьевой и фем-активистки Паладды Башуровой. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

В квартире Арефьевой выломали дверь, из помещения изъяли телефон, ноутбук и карты памяти, расспрашивали девушку о других журналистах издания Sota, после чего её увезли на допрос. Там Арефьеву задержали на двое суток по подозрению в ложном минировании Санкт-Петербургского городского суда.

Её коллега, Анна Лойко, предполагает, что полиция таким образом хочет воспрепятствовать работе издания на антивоенных акциях, которые анонсировало движение "Весна". У участников движения сегодня также проходят обыски.

Активистка Паладда Башурова, по сообщению "ОВД-Инфо", проходит подозреваемой сразу по двум делам о "телефонном терроризме".