В Сараеве второй день самый грязный воздух в мире

Столица Боснии и Герцеговины – Сараево – второй день подряд возглавляет список городов с самым грязным воздухом, по данным швейцарской компании IQAir.

Европейский город обошёл привычных лидеров этого рейтинга – Дели, Калькутту и Лахор. Вчера, 20 декабря, Сараево попал в категорию городов, где дышать "опасно". Сегодня воздух там чище, но всё ещё "очень вреден": содержание твёрдых микрочастиц, которые среди прочего повышают вероятность рака лёгких, выше в 46 раз, чем рекомендовано ВОЗ.

Вредные микрочастицы образуются в результате сжигания бензина, дизеля и угля, трения автомобильных покрышек об асфальт, при строительной и сельскохозяйственной деятельности (пыль и аммиак соответственно). При определённых погодных условиях – безветрие, туман, холодная погода – их концентрация в воздухе увеличивается.

Судя по видео с онлайн-камер из Сараева, город окутан плотной дымкой, скрывающей горы.