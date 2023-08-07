Экоактивисты потребовали от властей РФ обосновать повышение норм ПДК

Активисты экологических организаций из нескольких регионов России потребовали от властей обосновать повышение норм предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает "Кедр".

Экоактивисты обнаружили, что нормы были увеличены постановлением главного санитарного врача России от января 2021 года. Так, "безопасные" суточные концентрации аммиака и диоксида азота выросли в 2,5 раза, а фторида водорода – в 2,8 раза. Помимо этого, "норма" содержания в воздухе мелкодисперсных частиц осталась на уровне, в 2,3 раза превышающем рекомендацию ВОЗ.

Письмо об этом экоактивисты направили главам Минприроды, Минздрава и Росприродназора, главному санитарному врачу и депутатам Госдумы из профильных комитетов. Под обращением подписались организации из Самарской, Свердловской, Омской и Челябинской областей, из Республики Башкортостан и Москвы, а также межрегиональный союз "За химическую безопасность".

Экоактивисты потребовали от властей объяснить, какими исследованиями подтверждена безопасность новых значений ПДК, и выложить обоснование в открытый доступ.

Согласно докладу международной компании по контролю за качеством воздуха IQAir, в 2022 году Россия заняла 86 место в мире по загрязнённости воздуха. По данным организации, самый грязный воздух в России – в Красноярске, самый чистый – во Владивостоке.