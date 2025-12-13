В Саратове в результате атаки беспилотников погибли два человека

В ночь на субботу в результате атаки украинских беспилотников на Саратов погибли два человека, сообщил глава региона Роман Бусаргин. По его словам, повреждения получил многоквартирный жилой дом, выбиты окна в детском саду и поликлинике.

Минобороны России отчиталось об уничтожении 28 беспилотников над территорией Саратовской области.

В Курской области дрон атаковал автомобиль: 39-летний мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, рассказал глава региона Александр Хинштейн.

В Воронежской области после повреждения оборудования приостановил работу цех одного из промышленных предприятий. "В результате падения обломков БПЛА на одном из промышленных предприятий поврежден башенный кран. Там же из-за повреждения второстепенного оборудования временно приостановлена работа одного из цехов, ведутся восстановительные работы", – сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадавших, по его словам, нет.

Ранее Минобороны России сообщило о четырех беспилотниках, сбитых над Воронежской областью в ночь на субботу.