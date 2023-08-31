В Саудовской Аравии учителя приговорили к казни за твиты

Суд в Саудовской Аравии приговорил учителя Мухаммада аль-Гамди к смертной казни за посты в твиттере и ютьюбе. Об этом сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Согласно приговору, 54-летнему учителю на пенсии аль-Гамди вменили "описание короля и наследного принца в форме, подрывающей религию и право", связь с террористической организацией и публикацию фейков "с намерением совершить террористическое преступление".

В качестве доказательств сторона обвинения привела несколько твитов с критикой королевской семьи и как минимум один – с призывом освободить священнослужителя, которому тоже грозит смертная казнь. Сообщения обнаружили на двух страницах аль-Гамди в твиттере (сейчас – X): на одну подписаны два пользователя, на другую – восемь. При этом аль-Гамди в основном ретвитил критические посты, а не писал их сам.

Брат аль-Гамди – известный в Саудовской Аравии исламский учёный и критик правительства, уехавший в Великобританию, Саид бен Насер аль-Гамди – написал, что смертный приговор вынесен "назло ему" после неудачных попыток властей вернуть его в страну. По данным Human Rights Watch, саудовские власти и раньше предпринимали меры в отношении семей эмигрировавших критиков, чтобы принудить их вернуться.

Смертный приговор аль-Гамди – самый жестокий среди наказаний за слова в Саудовской Аравии. Ранее двум саудовским женщинам – Нуре бин Саид и Сальме аль-Шехаб – дали 45 и 27 лет лишения свободы соответственно за высказывания в интернете.