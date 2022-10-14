В сентябре на протестах в Иране погибли не менее 23 детей

В ходе антиправительственных протестов в Иране только в сентябре погибло минимум 23 несовершеннолетних. Об этом сообщает Amnesty International и другие работающие в регионе правозащитные группы. Самым юным из погибших было 11 лет. Они были убиты при разгонах полицией демонстраций и митингов.

Amnesty International уточняет, что среди погибших несовершеннолетних – 20 подростков мужского пола от 11 до 17 лет и три девушки 16–17 лет. Около половины из них принадлежали к этническим меньшинствам и погибли в "кровавую пятницу" 30 сентября – день наиболее жестких разгонов демонстрантов силами правопорядка.

В целом, по данным Amnesty International, с начала протестов по 3 октября в Иране погибли 144 человека. Протесты в стране продолжаются, как и жёсткие действия полиции.