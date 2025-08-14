В Сербии десятки человек пострадали в столкновениях между противниками и сторонниками правительства. Во втором по населению городе Нови-Саде десятки ранены в ходе потасовки у офиса правящей Сербской прогрессивной партии. Президент Александр Вучич заявил, что мир на улицах удалось сохранить "каким-то чудом", цитирует его канал РТС.

Как сообщает Балканская служба Радио Свобода, основные столкновения вечером в среду произошли в Нови-Саде и столице страны Белграде, в том числе у здания парламента. Антиправительственные акции "Сербия, проснись" прошли в десятках городов.

Президент Сербии Александр Вучич заявил на пресс-конференции, что в ходе протестов пострадали 16 полицейских, двое получили серьезные ранения. В Нови-Саде, заявил он, ранены по меньшей мере 64 человека. Он обвинил в насилии антиправительственных демонстрантов и заявил, что ситуация была близка к началу "гражданской войны".

Антиправительственные протесты, возглавляемые студентами, продолжаются в Сербии уже более девяти месяцев. Участники требуют привлечь власти к ответственности за гибель 16 человек в результате обрушения навеса главного железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября. В январе в отставку подал премьер-министр страны Милош Вучевич, парламент утвердил её только в марте.