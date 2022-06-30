В сетке вещания Радио Свобода произошли изменения

С 1 июля в сетке ретрансляций радиопередач Русской службы Радио Свобода происходят изменения.

Слушайте нас каждый день на средневолновой частоте 1386 Кгц с 21 часа 30 минут до полуночи (время московское). Мы также круглосуточно доступны на спутнике Eutelsat HOT Bird 13B, подробности настройки здесь. Радиовещание "Свободы" - семь дней в неделю 24 часа в сутки на многих интернет-платформах, включая, в частности, непрерывный лайвстрим на нашем сайте, а также раздачу популярных подкастов Студии подкастов Радио Свобода в сервисах YouTube, Telegram и на специальных площадках. С помощью поисковых инструментов в архиве "Свободы" на сайте редакции вы можете получить доступ к нашим передачам последних десятилетий.

Программы Радио Свобода (тогда - Радиостанция "Освобождение") впервые вышли в эфир в марте 1953 года. Журналисты "Свободы" уже почти 70 лет предоставляют русскоязычной аудитории в стране и за её пределами то, чего она не может найти в местных средствах массовой информации: новости без цензуры и открытую дискуссию. В последние годы и особенно после военного вторжения на территорию Украины российские власти чинят серьёзные препятствия работе Радио Свобода и других редакций медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Радиоаудитория Русской службы, несмотря на блокировку наших сайтов в марте 2022 года и незаконные преследования журналистов, исчисляется миллионами слушателей.

Русская служба Радио Свобода производит еженедельно примерно 35 часов оригинального аудиоконтента. Это ежечасные выпуски новостей и полтора десятка радиопрограмм и подкастов, посвящённых общественно-политической, экономической, социальной, культурной тематике. В нашем расписании - ежедневный информационный дайджест, подкаст-сериалы, ток-шоу, эксклюзивные интервью, обзоры культурных событий, архивные и исторические проекты.