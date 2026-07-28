В Северодвинске спустили на воду новейшую подлодку "Ульяновск"

На оборонном предприятии "Севмаш" в Северодвинске во вторник спустили на воду новейший атомный подводный крейсер "Ульяновск".

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев сообщил, что подлодка войдёт в состав Северного флота. Крейсеру, по его словам, предстоят достройка на плаву и комплекс испытаний.

Гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко отметил, что после вывода из цеха подлодка пройдет, в частности, швартовные и ходовые испытания. Передать корабль флоту планируется в декабре следующего года.

АПЛ "Ульяновск" - многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами четвертого поколения, относящаяся к проекту 885М ("Ясень-М"). Корабль является шестым ракетоносцем в данной серийной линейке. Церемония закладки "Ульяновска" на "Севмаше" состоялась в 2017 году, пишет РБК.

На церемонии спуска крейсера на воду главком Моисеев назвал подлодки данного типа основой подводного флота российской армии. Главком ВМФ добавил, что строительство и закладка новых кораблей идут строго по графику.