Канцлер ФРГ вслед за Макроном не стал делать российский тест на COVID-19

Канцлер Германии Олаф Шольц, прибывший во вторник на переговоры в Москву, отказался от российского ПЦР-теста на COVID-19.

Вместо этого Шольц выбрал вариант, при котором анализ по приземлении в России проводит врач из посольства ФРГ, но в присутствии местных чиновников от здравоохранения. Это отмечает информационное агентство dpa со ссылкой на источники в германской делегации.

Тест на коронавирус – обязательное требование перед визитом в Кремль и переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина и Щольца пройдёт с мерами предосторожности, и что лидеры будут на большем, чем обычно, расстоянии. предосторожности. "Но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность", - отметил Песков.

Главной темой встречи, как ожидается, станет ситуация вокруг Украины и отношения между Россией и НАТО - на фоне информации о значительном военном усилении вблизи украинских границ и возможности российского вторжения в эту страну, что Москва отрицает.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который посещал Москву на прошлой неделе, также отказался проходить ПЦР-тестирование в России. В результате на его встрече с Путиным действовала строгая социальная дистанция. Политики беседовали за шестиметровым рабочим столом, находясь в его противоположных частях. На пресс-конференции лидеры двух стран также стояли на значительном расстоянии друг от друга.

Стол позднее стал героем многочисленных мемов в социальных сетях.

По словам одного из источников агентства Reuters, решение отказаться от тестирования российскими врачами было принято из соображений безопасности, "чтобы они не получили ДНК президента Франции".

Дмитрий Песков заявлял, что в Москве с пониманием относятся к решению некоторых зарубежных лидеров не обмениваться ПЦР-тестами. Это нормальная мировая практика, добавил Песков.