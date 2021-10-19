Прокуратура вновь просит суд отправить ректора Шанинки в СИЗО

Тверской суд Москвы зарегистрировал жалобу прокуратуры на домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева, сообщает "Интерфакс". Прокуратура просит апелляционную инстанцию отменить решение суда о домашнем аресте ректора и удовлетворить ходатайство следствия о заключении его под стражу.

19 октября Сергею Зуеву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил "РИА Новости" адвокат ректора Сергей Севрук. Зуев обвиняется в хищении 21 миллиона рублей.

По версии следствия, Шанинка получила от государственного "Фонда новых форм развития образования" деньги за выполнение работ, но не исполнила контракт. В вузе настаивают, что все работы были выполнены. Зуев вину не признаёт.

Уголовное дело против ректора Шанинки было возбуждено в рамках расследования дела против бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере из-за выделения денег на контракт.

По делу Раковой арестованы шесть человек: помимо Зуева и самой бывшей заместительницы министра, это её партнер Артур Стеценко, бывшие подчиненные Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывшая исполнительный директор Шанинки, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана в 1995 году, его первым ректором стал британский социолог, профессор Теодор Шанин. Вуз называют по его имени.

С 2018 по 2020 год Шанинка была лишена государственной аккредитации, что вызвало резкую критику со стороны представителей российского и мирового научного сообщества.

В защиту Зуева выступили более 200 преподавателей и выпускников Шанинки, которые считают его уголовное преследование несправедливым.