Привел войну в Россию

Центральная кремлевская больница (ЦКБ) озаботилась бомбоубежищем для своих высокопоставленных пациентов. Тем временем как российский город Шебекино покинули его жители. Там идет война. А социологи продолжают опрашивать россиян, кому те доверяют. И все равно больше всех голосов у Путина. Но традиционной четверке российских политиков пятым на пятки наступил Пригожин. Откуда взялось доверие к нему? В эфире Михаил Самусь, Денис Шендерович, Аббас Галлямов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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