В Шостке атаке дронами подверглась железнодорожная станция

Россия в ночь на 30 мая атаковала территорию Украины баллистической ракетой "Искандер-М", крылатыми ракетами Х-101 и ударными дронами, говорится в утренней сводке воздушных сил ВСУ.

В командовании ВСУ отметили, что средствами украинской ПВО было сбито более 280 целей на севере, юге и в центре страны. В основном речь идёт о беспилотниках разных типов, а также о пяти ракетах Х-101.

В ночь на субботу российская армия попаданием нескольких ударных дронов типа "Шахед" разрушили здание вокзала в Шостке, в Сумской области. Также повреждена инфраструктура станции. Об этом пишет "РБК - Украина" со ссылкой на пресс-службу компании "Укрзализныця". Там отметили, что жертв среди работников и пассажиров нет, люди находились в укрытиях.

Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил в телеграм-канале об одном погибшем и одном раненом при атаке на Запорожье. "В результате попадания вражеского беспилотника по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры возник пожар", - написал Федоров. Глава региона опубликовал фото, как он отметил, последствий удара по областному центру, отметив в том числе, что был повреждён также жилой дом.





В центре Херсона в пятницу поздно вечером российский беспилотник попал по газопроводу, в результате чего трое горожан получили травмы, сообщили в пресс-службе Херсонской городской администрации. Также отмечается, что за минувшие сутки ударам подверглись 7 населенных пунктов Херсонской общины. Были повреждены частные и многоэтажные дома, передаёт издание "Украинская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая заявил о подготовке Россией нового массированного удара по украинской территории. Украиснкий лидер сослался на данные разведки. "Пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги – берегите свою жизнь. Наши оперативные службы готовы", – подчеркнул Зеленский в вечернем обращении.

Российские власти на протяжении всей полномасштабной войны отрицают обвинения в намеренных ударах по гражданской инфраструктуре в Украине. 30 мая Минобороны РФ заявило, что российская армия нанесла "групповой удар по связанным с ВСУ аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры.