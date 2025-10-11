Объект постоянных атак. Россия бьет по железным дорогам Украины

Россия усилила атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины, нацелившись на поезда, вокзалы и подстанции. За последние два месяца было зафиксировано более 220 ударов по железнодорожной инфраструктуре, что привело к задержкам и перенаправлению маршрутов. Несмотря на сбои в работе, железные дороги Украины по-прежнему имеют решающее значение для военной логистики, экономического экспорта и гуманитарной помощи.

"Парализовать логистику"

Стекло хрустело под ногами, когда корреспондент Радио Свобода проходил через обгоревший вагон. В конце коридора тлели скрученные обломки. Российская атака на пассажирский поезд в Шостке, на северо-востоке Украины, 4 октября стала одной из последних в серии ударов по поездам и железнодорожной инфраструктуре, которые привели к гибели людей, материальному ущербу и сбоям в работе.

"Желание России очевидно: парализовать украинскую логистику, потому что значительная часть грузов, в том числе военных, перевозится по железной дороге, – говорит бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян в интервью украинской службе RFE/RL. – Мы видели удары по железнодорожным депо, поврежден был и подвижной состав. Железнодорожные электроподстанции тоже являются объектами постоянных атак".

Железнодорожная сеть Украины и ее функционирование можно считать даже предметом национальной гордости, а не только экономической необходимостью, средством перевозок и важнейшей линией жизнеобеспечения в ходе войны. Несмотря на ежедневные удары российских дронов и ракет по всей стране, поезда, перевозящие военное оборудование и войска, гуманитарные миссии по доставке продовольствия в разрушенные войной регионы, а также грузовые вагоны, заполненные зерном и другими экспортными товарами, чтобы деньги продолжали поступать в украинскую казну, продолжают ездить практически без перебоев.

По имеющимся оценкам, 60-65 процентов производимых в Украине товаров по-прежнему перевозится по железной дороге, несмотря на опасности, связанные с войной. Даже мировые лидеры пользуются украинскими поездами, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами: авиаперелеты над Украиной невозможны.

Естественно, стратегическая важность железных дорог не ускользнула от внимания Москвы.

Систематическая кампания

В начале войны железные дороги Украины в основном оставались нетронутыми. Аналитики полагают, что Россия, вероятно, считала, что война будет короткой, поэтому не было необходимости наносить ненужный ущерб ключевой инфраструктуре. Впрочем, российские войска иногда всё же наносили удары по украинским железнодорожным объектам. Один из примеров – смертоносная атака на станцию Краматорск в апреле 2022 года. Но в этом году, по словам украинских официальных лиц, нападения на железнодорожную сеть страны стали систематической кампанией.

Через несколько часов после атаки на Шостку премьер-министр Украины Юлия Свириденко написала в социальных сетях, что "россияне вступили в новую стадию варварства". "Только за последние два месяца было зафиксировано 220 российских ударов по железнодорожной инфраструктуре, включая поезда, вокзалы и электрические подстанции", – отметила Свириденко.

"На узловых станциях, таких, как Шостка, сосредоточено больше подвижного состава, и логистика там более сложная, поэтому удары по этим станциям кажутся россиянам более привлекательными", – говорит Владимир Омельян.

Удары по узловым станциям кажутся россиянам более привлекательными

Точный масштаб нарушений движения поездов пока не ясен. Свириденко сообщила, что государственная железнодорожная компания Украины корректирует маршруты поездов в прифронтовых регионах и использует автобусы для замены поездов на части этих маршрутов.

"Типичная ночь"

Так, 17 сентября туристический сайт Visit Ukraine сообщил, что "ночной обстрел повредил железную дорогу", что привело к изменениям на шести основных маршрутах, обслуживающих областные центры, включая Днепр и Херсон.

В тот день глава украинских железных дорог Александр Перцовский отметил в Facebook: "Типичный день – или, скорее, ночь – для украинских железных дорог. Линия железной дороги в Днепре пострадала и была обесточена в результате атаки российского дрона. Резервные локомотивы находятся в режиме ожидания, локомотивные бригады выезжают, они помогут минимизировать задержки и, как обычно, доставят всех до места назначения!".

Почти половина железнодорожной сети Украины электрифицирована. Однако отключения электроэнергии делают невозможным эксплуатацию электровозов. При этом у Украины ограниченный и устаревающий парк дизельных локомотивов. В августе бюджетный комитет одобрил расширение резервного фонда, который, по словам Перцовского, позволяет правительству "оперативно финансировать критически важные ремонтные работы и быстро выделять средства для поддержки операционных потребностей железных дорог".

Между тем российские атаки наносят всё более обширный военный и экономический ущерб. Военное оборудование импортируется в Украину и перневозится по ее территории по железной дороге. В некоторых районах востока Украины, где боевые действия наиболее интенсивны, автодороги в таком плохом состоянии, что железнодорожное сообщение становится критически важным.

Железные дороги используются для транспортировки металлов и железной руды к западной границе и в порты на юге Украины. Грузовые поезда также перевозят зерно. Все это стратегические товары, экспорт которых помогает поддерживать военные усилия Украины.

Это терроризирует людей, вызывает постоянные сбои в пассажирском движении

Российские атаки делают железнодорожные перевозки рискованным предприятием как для обычных украинцев, так и для посещающих страну западных политиков. "Это терроризирует людей, вызывает постоянные сбои в перевозках пассажиров. В дополнение к ударам по городам все это усиливает ощущение нестабильности, – говорит Сергей Вовк, глава киевского консалтингового "Центра транспортных стратегий". – Когда поезд сбивается с графика из-за повреждений, это вызывает цепную реакцию на других железнодорожных маршрутах, ведь расписание составлено таким образом, что поезда не должны долго стоять без дела".

8 октября Украинские железные дороги вновь объявили, что "вражеские атаки" привели к задержкам, отменам и изменениям маршрутов многих поездов. Накануне региональная военная администрация в Полтаве сообщила, что прямые попадания и падающие обломки повредили здания и подвижной состав и вызвали пожары. Таков "типичный день" железных дорог Украины в четвертый год войны.



