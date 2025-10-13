В Швеции названы победители премии по экономике памяти Нобеля

В Швеции названы лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Она вручается Шведской академией наук в конце нобелевской недели.

В этом году её получат три исследователя: Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит. Агьон и Хауит отмечены "за разработку теории экономического роста через творческое разрушение", Мокир — за "открытие предпосылок стабильного экономического роста в результате технологического прогресса".

Их работы, говорится в заявлении премии, проливают свет на причины стремительного экономического роста за последние 200 лет, механизмы поддержания этого роста и угрозы экономическому росту из-за подавления инноваций.

Мокир с помощью исторического анализа показал, почему за последние два века экономический рост стал устойчивым явлением, объяснив, как научные открытия и технологические инновации взаимно усиливают друг друга в самоподдерживающемся цикле. Он также выделил важность открытого общества, принимающего новые идеи и перемены для продолжения этого процесса.

Агьон и Хауит построили в 1992 году математическую модель, описывающую процесс "творческого разрушения" — когда новые и лучшие продукты заменяют старые, устаревшие, что ведет к экономическому росту. Их модель показывает, что благодаря конкуренции и инновациям компании постоянно обновляют продукты и технологии, а экономика в целом растёт, зачастую за счёт исчезновения старых компаний и появления новых.