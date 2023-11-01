В Швейцарии отменили ограничения на донорство крови для геев

Медицинские власти Швейцарии с 1 ноября отменили ограничения на донорство крови для гомосексуальных мужчин. Ранее они могли стать донорами только по прошествии 12 месяцев с даты последнего однополого контакта. Теперь к ним будут применяться те же правила, что и ко всем остальным донорам - впрочем, тоже довольно жёсткие.

"Правило 12 месяцев" было введено в Швейцарии для доноров-геев в 2017 году. До этого мужчинам, которые вступают в половые контакты с мужчинами, было полностью запрещено сдавать кровь. Такая настороженность возникла в 1980-х годах вместе с началом эпидемии ВИЧ-инфекции: геи считались группой риска до начала 2000-х, когда эпидемия вышла за пределы уязвимых групп и затронула все слои населения.

С 1 ноября к донорам-геям в Швейцарии будут применяться те же правила, что и ко всем остальным. Они остаются весьма строгими: сдавать кровь человек может не раньше, чем через 4 месяца после первого полового контакта с новым партнёром независимо от его или её пола.

Ограничения на донорство крови для геев в Европе уже отменили Испания, Италия и Франция. Специалисты подчёркивают, что гетеросексуальные люди тоже могут являться носителями инфекций, и любая донорская кровь проходит проверку на ВИЧ и другие инфекции, а также карантин.