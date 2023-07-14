Минюст исключил из списка "иноагентов" петербургский центр "Действие"

Министерство юстиции России исключило из списка так называемых иностранных агентов петербургский центр социально-информационных инициатив "Действие". Эта некоммерческая организация занималась профилактикой ВИЧ-инфекции и помощью узявимым группам населения. 7 июля "Действие" объявило о прекращении работы комьюнити-центра.

К "иноагентам" центр был причислен в 2018 году.

Директор "Действия" Валерий Созаев заявлял, что центр действительно участвовал в грантовых программах Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, малярией и туберкулезом через Открытый институт здоровья населения, однако политической его деятельность нельзя назвать.

В дальнейшем Минюст как минимум трижды штрафовал центр за несоблюдение установленных для "иноагента" правил отчётности.