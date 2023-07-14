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Минюст исключил из списка "иноагентов" петербургский центр "Действие"

Министерство юстиции России исключило из списка так называемых иностранных агентов петербургский центр социально-информационных инициатив "Действие". Эта некоммерческая организация занималась профилактикой ВИЧ-инфекции и помощью узявимым группам населения. 7 июля "Действие" объявило о прекращении работы комьюнити-центра.

К "иноагентам" центр был причислен в 2018 году.

Директор "Действия" Валерий Созаев заявлял, что центр действительно участвовал в грантовых программах Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, малярией и туберкулезом через Открытый институт здоровья населения, однако политической его деятельность нельзя назвать.

В дальнейшем Минюст как минимум трижды штрафовал центр за несоблюдение установленных для "иноагента" правил отчётности.

  • Некоммерческие организации, борющиеся с эпидмией ВИЧ/СПИД в России, часто подвергаются преследованиям и попадают в список "иноагентов" из-за участия в международных программах профилактики заболевания и из-за того, что их работа с группами риска, в том числе с мужчинами, имеющими секс с мужчинами, и с трансгендерными людьми по существующим в России законам может быть признана "пропагандой ЛГБТ".

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