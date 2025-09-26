В Смоленской области 18 вагонов с бензином сошли с рельсов

Утром в пятницу между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области столкнулись грузовой автомобиль и поезд, который перевозил бензин, сообщает Московская железная дорога.

Автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, которые загорелись. Пострадали локомотивная бригада, машинист и его помощник – их доставили в больницу.

В Псковской области утром в пятницу также произошел инцидент на железной дороге: на железнодорожных путях недалеко от станции Плюсса произошел взрыв, сообщил глава региона Михаил Ведерников.

По его словам, пострадавших нет. "Схода железнодорожного состава не произошло", – написал Ведерников. Другие детали произошедшего он не привел. Сообщение о взрыве чиновник опубликовал только в мессенджере MAX.

Октябрьская железная дорога сообщила об изменении марштрутов двух пассажирских поездов "Ласточка" между Псковом и Санкт-Петербургом по техническим причинам.



