В соцсетях Навального опубликовано заявление в поддержку "Дождя"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима, выступил в поддержку телеканала "Дождь". Редакция была лишена лицензии в Латвии, решение было обосновано соображениями национальной безопасности. Политик назвал канал "источником правды об этой войне для миллионов россиян".

Сообщение оппозиционера опубликовано в его твиттере. "Я хочу выразить свою поддержку “Дождю”, — написал он. — Это честное независимое СМИ, с которым я работаю с момента его основания". Он отметил, что редакция, по его оценке, бескомпромиссно осудила "войну Путина против Украины".

"Решение властей Латвии о лишении “Дождя” лицензии мне кажется ошибочным и основанным на недостатке информации", — написал Навальный, отметив право властей "принимать любые решения в интересах своих граждан". "Я верю в европейскую демократию и судебную систему и не сомневаюсь, что в итоге с учетом всех факторов будет принято справедливое решение", — написал он.

О решении лишить "Дождь" лицензии стало известно 6 декабря. По словам председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Аболиньша, регулятор посчитал, что руководство канала не осознаёт значимости нарушений.

Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря. После отзыва лицензии "Дождь" не сможет вещать не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. Кроме того, регулятор планирует запретить трансляцию эфира в ютьюбе на территории страны. Канал не сообщал, планирует ли обжаловать отзыв в суде. Генеральный директор Наталья Синдеева заявляла, что редакция будет получать лицензию в другой стране.