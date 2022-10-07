В Совете ООН по правам человека не будут обсуждать ситуацию в Синьцзяне

В Совете ООН по правам человека отклонили предложение провести дебаты о возможных нарушениях прав уйгуров-мусульман в Синьцзяне – районе на северо-западе Китая. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Из 47 государств-членов Совета против предложения проголосовали 19 стран, за – 17, ещё 11 воздержались. Против выступили Китай, многие страны Африки и Персидского залива. Для принятия решения было необходимо простое большинство.

США и другие, в основном западные, страны предлагали провести дебаты в связи с докладом бывшего Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, опубликованным в конце августа. В нём, в частности, утверждается, что власти Китая допустили "серьёзные нарушения" прав человека в Синьцзяне в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. Также в докладе указывается, что сообщения о пытках, принудительном лечении, случаях сексуального и гендерного насилия в Синьцзяне "заслуживают доверия".

Власти Китая отвергли утверждения из доклада как "дезинформацию и ложь, сфабрикованную противниками Китая". После голосования в Совете ООН по правам человека МИД Китая вновь заявил, что "США и другие западные страны дезинформировали общественность о Синьцзяне", чтобы "очернить имидж и сдержать развития Китая".

Посол США в Совете ООН по правам человека Мишель Тейлор, комментируя результаты голосования, заявила, что ни одна страна – будь то США или Китай – не должна быть выведена из-под обсуждения совета.