В Средиземном море может затонуть судно с сотнями мигрантов

Судно, на борту которого находятся примерно 400 мигрантов, дрейфует между Ливией и Мальтой. Ему угрожает опасность затонуть. Об этом сообщила в воскресенье служба поддержки Alarm Phone на фоне резкого увеличения числа мигрантов из Северной Африки, стремящихся пересечь Средиземное море, передаёт Reuters.
Alarm Phone написала в твиттере, что получила звонок с судна, вышедшего из Тобрука в Ливии. Позвонивший сообщил, что люди на борту охвачены паникой. На судне закончилось топливо, нижняя палуба затоплена, а капитан покинул судно.
Немецкая неправительственная организация Sea-Watch International сообщила, что в воскресенье проводились поиски судов, терпящих бедствие в Средиземном море, включая то, с которого поступил звонок в Alarm Phone.
Германская неправительственная организация Resqship сообщила в воскресенье, что по меньшей мере 23 мигранта на днях погибли в Средиземном море в результате другого кораблекрушения.
Несколько дней назад у берегов Мальты были спасены 440 мигрантов. Поисковая операция длилась 11 часов. Поиск вела организация "Врачи без границ".
Беженцы из Африки чаще всего направляются в Италию. С начала года более 28 тысяч африканцев добрались до берегов страны через Средиземное море. За весь прошлый год таких беженцев было меньше семи тысяч.
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