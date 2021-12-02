Евросоюз финансирует тюрьмы в Ливии, в которых содержатся африканцы, пытавшиеся незаконно перебраться в Европу. В них мигрантов пытают, насилуют и убивают. Контроль над объектами удерживают военизированные группировки. Об этом сообщается в расследовании американского центра The Outlaw Ocean Project, русскоязычную версию текста опубликовало издание "Медуза", включённое в России в список СМИ – иностранных агентов.

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На деньги ЕС тренируется и вооружается военизированная береговая охрана, фактически неподконтрольная правительству в Триполи. Она мешает международным гуманитарным организациям спасать пересекающих Средиземное море мигрантов, утверждается в расследовании. Задержанных в море отправляют на неопределённый срок в сеть тюрем. Многие из них содержат боевики и контрабандисты, которые требуют за заключённых выкуп у родственников и фактически продают для проведения тяжёлых работ.

В 2018 году правительство Италии с благословения Евросоюза помогло береговой охране Ливии получить от ООН разрешение на расширение своей юрисдикции больше чем на 100 миль от берега – далеко за пределы территориальных вод. Ливийцев наводят на суда с мигрантами сотрудники пограничной службы ЕС Frontex, сообщало в апреле расследование Der Spiegel, Libération и других европейских изданий. С 2016 года береговая охрана задержала более 90 тысяч мигрантов, сообщалось о десятках случаев, когда ливийцы участвовали в затоплении обнаруженных судов.

Мигрантов, перехваченных в море, возвращают в Ливию. Даже в официальных тюрьмах, куда пускаются представители гуманитарных организаций, условия содержания не выдерживают никакой критики. Например, представители "Врачей без границ" три месяца отказывались посещать их из-за постоянных случаев насилия против беженцев и угроз сотрудникам организации.

Еврочиновники настаивают, что ЕС не оплачивает содержание тюрем напрямую. Однако расходные части бюджета созданного для решения проблемы массовой миграции "Чрезвычайного целевого фонда помощи Африке" не раскрываются.

С 2015 года страны ЕС потратили на целевую программу около шести миллиардов долларов, говорится в расследовании. Даже официальная часть работы фонда связана с лоббированием жёстких иммиграционных законов в африканских странах и финансированием государственных служб, которые будут обеспечивать их исполнение. Часть этих денег уходила на финансирование спецслужб, которые подавляли протесты в Судане и собирали личные данные граждан в Эфиопии.

Бывший министр юстиции Ливии Салах Маргани в интервью журналистам сказал, что по плану Евросоюза Ливия должна превратиться в настолько плохое место, что мигрантам будет страшно попадать туда по пути в Европу. В первом полугодии 2021 года в ЕС через Средиземное море перебрались меньше 21 тысячи человек – за весь 2016 год таких было больше 180 тысяч.