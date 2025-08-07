В США арестовали военного за попытку передать России данные об Abrams

В Техасе арестован 22-летний военнослужащий США Тейлор Адам Ли. Его обвиняют в попытке передать засекреченную информацию об уязвимостях танка M1A2 Abrams, сообщает Минюст США.

По версии следствия, в июне 2025 года Ли, имевший высокий уровень допуска, отправил онлайн данные о танке и предложил помощь России. В переписке он писал, что "добровольно согласился бы помогать Российской Федерации".

В июле Ли встретился с человеком, которого считал представителем российского правительства, и передал флешку с секретной информацией. Также обсуждалась передача детали от танка. В конце месяца Ли доставил эту деталь на склад в Техасе и сообщил собеседнику, что задание выполнено.

По словам замглавы контрразведки ФБР Романа Рожавски, Ли рассчитывал получить российское гражданство в обмен на данные, которые он передавал, полагая, что имеет дело с российской разведкой.

Осенью 2023 года США передали Украине 31 танк M1A1 Abrams. По данным The New York Times, к весне 2025 года 19 танков были уничтожены, повреждены или захвачены российской армией.

Больше новостей Радио Свобода: