В США депутат лишился места за содействие сторонникам Трампа

Палата представителей американского штата Орегон проголосовала за отстранение от должности республиканского законодателя за содействие ультраправым активистам. Об этом сообщает AP, называя это беспрецедентным эпизодом за всю историю штата.

Решение было принято единодушно демократами и республиканцами: за лишение Майка Неармана депутатского мандата выступили 59 из 60 парламентариев, что есть все, кроме него. Его обвинили в том, что 21 декабря он впустил в здание местного Капитолия группу агрессивно настроенных сторонников Дональда Трампа.

Неарман в своё оправдание заявил, что открыл двери потому, что не хотел придерживаться нерациональных, по его мнению, коронавирусных ограничений. Коллеги не согласились с ним, указав, что ворвавшиеся в здание люди не походили на мирно настроенных активистов. Они были вооружены и оснащены бронежилетами, били окна и нападали на журналистов, вступили в схватку с офицерами полиции и требовали ареста губернатора-демократа.

Член палаты представителей демократ Пол Холви назвал произошедшее "мрачным предзнаменованием" штурма Капитолия в Вашингтоне в январе, а республиканец Дэниел Бонэм из возглавляемого Холви комитета сказал: "Никто не должен был открывать дверь тем, кто появился здесь в тот день".

Неарману предъявили обвинение в совершении двух проступков. Депутат сказал, что будет добиваться суда присяжных.