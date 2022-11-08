В США избиратели голосуют на промежуточных выборах в Конгресс

В США 8 ноября проходят промежуточные выборы в Конгресс. Их результаты определят, удержат ли демократы контроль над палатами парламента а вместе с ним и возможности продвигать повестку президента Джо Байдена - от расходов правительства до военной и финансовой поддержки Украины.

На кону – все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате. Также американцы выбирают губернаторов во многих штатах.

В настоящее время демократы удерживают хрупкий контроль над обеими палатами Конгресса, но предвыборные опросы показывают, что республиканцы, скорее всего, получат большинство в Палате представителей и, возможно, в Сенате, пишет "Голос Америки". Для контроля над Палатой республиканцам необходимы дополнительные пять мест. Для Сената определяющими называют результаты голосования в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Аризоне.

Более 42 миллионов американцев уже проголосовали досрочно – лично или по почте. Некоторые аналитики предсказывают, что число проголосовавших превысит показатель промежуточных выборов 2018 года, составивший 115 миллионов человек.

Некоторые республиканцы призвали сократить помощь Киеву в случае, если они получат контроль над Конгрессом. В прошлом месяце лидер меньшинства в Палате Кевин Маккарти заявил, что американские избиратели не станут выписывать Украине чеки без обозначения суммы в условиях рецессии.

В администрации президента Джо Байдена в то же время заверяют, что поддержка Соединенными Штатами Украины в условиях российской агрессии останется "незыблемой и непоколебимой" после промежуточных выборов.