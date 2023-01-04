В США казнили первую трансгендерную женщину - за убийство в 2003 году

В США, в штате Миссури, казнили 49-летнюю трансгендерную женщину Эмбер Маклофлин. Её признали виновной в убийстве 20-летней давности. Заключённой ввели смертельную инъекцию. Американские СМИ обращают внимание, что это первая казнь трансгендерной персоны в Соединённых Штатах.

По версии следствия, в 2003 году Маклофлин ещё до трансгендерного перехода убила в Сент-Луисе свою подругу. В 2006 году присяжные признали Маклофлин виновной в убийстве, но так и не смогли договориться о мере наказания для нее. В дело вмешался судья и приговорил подсудимую к смертной казни.

Адвокаты настаивали на замене высшей меры наказания пожизненным заключением. Защита указывала при этом на то, что приговор вынесен единственным судьёй и отмечала, что у осуждённой было тяжелое детство – отчим избивал её и пытал электрошокером.

Маклофлин начала переход около трёх лет назад, будучи в тюрьме. По данным CNN, заключённая не получала необходимую гормональную терапию и не инициировала смену имени. Её содержали с мужчинами, передает телеканал.

Власти штата отклонили прошение о помиловании. В нём Маклофлин указывала на свою депрессию и несколько неудачных попыток суицида.

По данным информационного центра по борьбе со смертной казнью в прошлом году в США казнили 18 человек, а с момента восстановления наказания в 1970-х годах – 1559, включая Маклофлин.